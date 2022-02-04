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İstanbul'da terör örgütü üyelerine sahte pasaport temin eden 3 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü üyelerine sahte pasaport temin eden 3 kişi yakalandı

04.02.2022 11:03

İstanbul'da terör örgütü üyelerine sahte pasaport temin eden 3 kişi yakalandı Terör örgütü üyelerini ve kaçak göçmenleri sahte pasaportla yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı İstanbul'da, düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyelerini ve kaçak göçmenleri sahte...

İstanbul'da terör örgütü üyelerine sahte pasaport temin eden 3 kişi yakalandı

Terör örgütü üyelerini ve kaçak göçmenleri sahte pasaportla yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da, düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyelerini ve kaçak göçmenleri sahte pasaportla yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen ikisi yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "DEAŞ üyelerinin sahte pasaportlarla Avrupa ve ABD'ye gittiği" iddiası üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenler ile örgüt üyelerine sahte pasaport temin ettiği iddia edilen Türkmenistan uyruklu B.M.'nin sahte evraklarla pasaport düzenlediği belirlendi. B.M.'ye ait olduğu tespit edilen Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesinde 2 işyeri ile Esunyurt'ta bir eve önceki gün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

- Bahçelievler ve Esenyurt'ta eş zamanlı baskın

Operasyonda Türkmenistan uyruklu B.M.'nin yanı sıra Mısır uyruklu M.K.M.N. ve Türk vatandaşı F.Ç.N. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 8'i Türk, 11'i Türkmenistan olmak üzere 19 pasaport, farklı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş 36 ikamet izin belgesi, pasaportlara uygulanmak üzere temin edilmiş çok sayıda renkli vize fotokopisi ve kargo yoluyla geldiği değerlendirilen çeşitli resmi belgeler ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Haklarında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılan şebeke üyelerinin ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

İstanbul'da terör örgütü üyelerine sahte pasaport temin eden 3 kişi yakalandı
İstanbul'da terör örgütü üyelerine sahte pasaport temin eden 3 kişi yakalandı
İstanbul'da terör örgütü üyelerine sahte pasaport temin eden 3 kişi yakalandı
İstanbul'da terör örgütü üyelerine sahte pasaport temin eden 3 kişi yakalandı

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Türkmenistan, İstanbul, Pasaport, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da terör örgütü üyelerine sahte pasaport temin eden 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütü üyelerine sahte pasaport temin eden 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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