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İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON; ARAÇLARINDA 78 MİLYON KUZEY KORE WONU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON; ARAÇLARINDA 78 MİLYON KUZEY KORE WONU ELE GEÇİRİLDİ

30.09.2021 15:40

ML TİKKO Terör Örgütüne finansman sağladıkları ve para transfer ettikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

ML TİKKO Terör Örgütüne finansman sağladıkları ve para transfer ettikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı araçta 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

Başakşehir'de 25 Eylül'de içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu araç, şüphe üzerine durduruldu. Araçta 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında da "Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet" kapsamında adli işlem yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ifadelerini alındı. 2 şüphelinin kurye oldukları, soruşturmaya konu paraları TKP- ML TİKKO Terör Örgütüne mensubu kişilerden aldıkları ve yine aynı örgüte mensup kişilere teslim edeceklerini tespit etti. Olay ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve örgütün finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla adli makamların talimatıyla 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca, fişek, 1 adet para sayma makinasına el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON; ARAÇLARINDA 78 MİLYON KUZEY KORE WONU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON; ARAÇLARINDA 78 MİLYON KUZEY KORE WONU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON; ARAÇLARINDA 78 MİLYON KUZEY KORE WONU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON; ARAÇLARINDA 78 MİLYON KUZEY KORE WONU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON; ARAÇLARINDA 78 MİLYON KUZEY KORE WONU ELE GEÇİRİLDİ

Kuzey Kore, İstanbul, Tragger, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON; ARAÇLARINDA 78 MİLYON KUZEY KORE WONU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON; ARAÇLARINDA 78 MİLYON KUZEY KORE WONU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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