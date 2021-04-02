Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunarak yurt içi ile dışında toplanan paraları çatışma bölgelerindeki örgüt yöneticilerine transfer ettiği belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.