İstanbul'da ticareti yasak iki uçan sincap ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da ticareti yasak iki uçan sincap ele geçirildi

30.09.2022 17:20
İstanbul'da ticareti yasak iki uçan sincap ele geçirildi

İstanbul'da ticareti yasak iki uçan sincabı satmak amacıyla iş yerinde bulunduran pet shop sahibine 11 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da ticareti yasak iki uçan sincabı satmak amacıyla iş yerinde bulunduran pet shop sahibine 11 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kentte uçan sincapların satışının yapıldığı ihbarı üzerine pet shoplarda denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde nesli tehlike altında olup bakılması ve ticareti yasaklanan, yasa dışı yollarla elde edilen iki uçan sincap bulundu.

İş yeri sahibi hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 11 bin 838 lira idari para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekiplerince de iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde rehabilitasyon amacıyla muhafaza altına alınan sincapların, kurum protokolünün bulunduğu hayvanat bahçesinde yaşamlarını sürdüreceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ticareti yasak iki uçan sincap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da ticareti yasak iki uçan sincap ele geçirildi - Son Dakika
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