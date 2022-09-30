İstanbul'da ticareti yasak iki uçan sincap ele geçirildi

Denetimlerde nesli tehlike altında olup bakılması ve ticareti yasaklanan, yasa dışı yollarla elde edilen iki uçan sincap bulundu.

İstanbul 'da ticareti yasak iki uçan sincabı satmak amacıyla iş yerinde bulunduran pet shop sahibine 11 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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