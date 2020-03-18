İstanbul'da ticari plaka devir, tahsis ve araç değişim işlemleri durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da ticari plaka devir, tahsis ve araç değişim işlemleri durduruldu - Son Dakika

İstanbul'da ticari plaka devir, tahsis ve araç değişim işlemleri durduruldu

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ticari plaka devir, tahsis ve araç değişim işlemlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi.

İstanbul'da ticari plaka devir, tahsis ve araç değişim işlemleri durduruldu, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ticari plaka devir, tahsis ve araç değişim işlemlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülmeye başlanan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı önlemler alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri, ikinci bir duyuruya kadar Başkanlığımız tarafından durdurulma kararı alındı. İnteraktif olarak e-tuhim sistemi üzerinden yapılan başvurulara ise işlem yapılmakta ve cevap verilmektedir."

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:14 Kaynak: AA

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