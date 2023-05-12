İstiklal Caddesi'nde "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" dediği anları kaydeden Lübnanlı adam hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" dediği anları kaydeden Lübnanlı adam hakkında soruşturma başlatıldı

12.05.2023 12:47

İstiklal Caddesi'nde video çekerek Tiktok'ta "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" yazarak paylaştığı ileri sürülen Lübnanlı bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Lübnanlı olduğu belirtilen bir kişinin Taksim İstiklal Caddesi'nden paylaştığı görüntüler tepki çekti. O görüntülerdeki erkeğin, İstiklal Caddesi'nde etrafındaki kadınları bahsederek "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" dediği iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstiklal Caddesi'nde adının Bob Harkal olduğu ve manken olduğu ileri sürülen Lübnanlı'nın kadınlara yönelik video yayınıyla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılık şüphelinin gözaltına alınması talimatı da verdi.

İstiklal Caddesi'nde 'Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz' diyerek Lübnanlı manken hakkında soruşturma
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Gökhan pars: Alın size dış politika ve ekonominin gözle görülür yansıması... Cevap Yaz 19 7 Yayından Kaldır
  • Yüksel Yılmaz: Bunlardan kurtulmak istiyorsanız AKP'ye oy vermeyeceksiniz Eğer verirseniz bunların misli misli çoğunu da Seçimden sonra bekleyin Cevap Yaz 157 68 Yayından Kaldır
  • Ayhan Taş: Yabancılar toplumsal huzur, güvenlik ve demoğrafik yapı açısından uzun vadede ülkeye zarar vermektedir. Devletimiz acilen girişleri durdurmalı ve kontrollü olarak yabancıları deport etmelidir. Cevap Yaz 297 18 Yayından Kaldır
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesi'nde 'Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz' dediği anları kaydeden Lübnanlı adam hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" dediği anları kaydeden Lübnanlı adam hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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