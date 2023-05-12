İstiklal Caddesi'nde "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" dediği anları kaydeden Lübnanlı adam hakkında soruşturma başlatıldı

Lübnanlı olduğu belirtilen bir kişinin Taksim İstiklal Caddesi'nden paylaştığı görüntüler tepki çekti. O görüntülerdeki erkeğin, İstiklal Caddesi'nde etrafındaki kadınları bahsederek "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" dediği iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstiklal Caddesi'nde adının Bob Harkal olduğu ve manken olduğu ileri sürülen Lübnanlı'nın kadınlara yönelik video yayınıyla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılık şüphelinin gözaltına alınması talimatı da verdi.