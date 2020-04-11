İstanbul'da Tıp Fakültesinde ilk Covid-19 plazması toplandı - Son Dakika
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İstanbul'da Tıp Fakültesinde ilk Covid-19 plazması toplandı

6 saat önce

İstanbul Tıp Fakültesinde ilk Covid-19 plazması Prof. Dr. Sevgi Beşışık öncülüğünde toplandı.

İstanbul'da Tıp Fakültesinde ilk Covid-19 plazması toplandı, System.String[]

İstanbul Tıp Fakültesinde ilk Covid-19 plazması Prof. Dr. Sevgi Beşışık öncülüğünde toplandı.


Yeni tip korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılacak olan immün plazma tedavisi için İstanbul Tıp Fakültesinde ilk bağış bugün gerçekleştirildi. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek paylaşımında, "Bugün İstanbul Tıp Fakültesi olarak ilk Covid-19 plazmasını Prof. Dr. Sevgi Beşışık hocamızın gayretleri ile topladık. İlk plazma veren ise iç hastalıkları asistanımız ve ilk Covid vakalarından olan sevgili Yavuzumuz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:18 Kaynak: İHA

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