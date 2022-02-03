İstanbul'da tırda yüklü inşaat malzemeleri iki otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde tırda yüklü inşaat malzemeleri kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine düştü.
Dudullu Caddesi'nden Atapark Caddesi'ne dönen 54 ABH 797 plakalı tıra yüklenen çelik konstrüksiyon malzemeleri güvenlik iplerinin kopması üzerine araçtan savruldu.
Tonlarca ağırlıktaki çelik parçaları, cadde girişindeki kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine düştü.
Kazayı otomobil sürücüleri yara almadan atlatırken araçlar kullanılamaz hale geldi.
Yola savrulan inşaat malzemeleri nedeniyle Dudullu Caddesi kısmen trafiğe kapandı.
Kaynak: AA
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