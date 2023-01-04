Tırın dorsesindeki ekmek fırınında 112,5 kilogram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Tırın dorsesindeki ekmek fırınında 112,5 kilogram uyuşturucu bulundu

04.01.2023 12:19

İstanbul'da tırın dorsesindeki ekmek fırınına gizlenmiş 112 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul'da tırın dorsesindeki ekmek fırınına gizlenmiş 112 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Esenyurt'taki denetim noktasında durdurdukları bir tırı narkotik köpeği de kullanarak aradı. Aramada, dorsedeki ekmek fırınına gizlenmiş 112 kilo 500 gram eroin bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 3'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bahçelievler'de 3 adrese uyuşturucu operasyonu

Ekipler, yaptıkları ayrı bir çalışmada ise Bahçelievler'de 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda bir şüpheli yakalanırken adreslerde 23 kilo 810 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 3 kilo 560 gram kokain ile 1 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tırın dorsesindeki ekmek fırınında 112,5 kilogram uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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