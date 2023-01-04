Ekipler, yaptıkları ayrı bir çalışmada ise Bahçelievler'de 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tırın dorsesindeki ekmek fırınında 112,5 kilogram uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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