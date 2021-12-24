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"Tırpan" operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

"Tırpan" operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

24.12.2021 22:32

İstanbul'da "Tırpan" operasyonu kapsamında, 9'u "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünden olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da "Tırpan" operasyonu kapsamında, 9'u "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünden olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü ile bu örgüte silah temin eden bir alt gruba yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütünün yöneticileri Ö.B.S. ve kendini "Saral" olarak tanıtan E.B.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Ayrıca örgüte silah sağladığı tespit edilen alt gruptan da 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1673 mermi bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tırpan operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
Tırpan operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
Tırpan operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tırpan' operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Tırpan" operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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