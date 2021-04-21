İstanbul'da toplu taşım araçları bayraklarla süslendi - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, toplu taşıma araçları Türk bayrakları ile süslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), cuma günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle metro ve tramvay, İETT otobüsleri, istasyonları ve durakları Atatürklü Türk Bayraklarıyla süsledi. Gün boyu kullandıkları metro istasyonlarının ve vagonların Türk bayraklarıyla donatıldığı gören İstanbullular telefonlarıyla bu anların fotoğraflarını çekti. Vatandaşlar, fotoğrafını çektikleri vagonları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Vakaların artması üzerine İBB'den yapılan açıklamayla 23 Nisan'da gerçekleştirilecek kutlamalar dijital platformlarda yapılacak.

- İstanbul