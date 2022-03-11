İstanbul'da toplu taşıma araçları ve otomobiller karlı yollarda kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da toplu taşıma araçları ve otomobiller karlı yollarda kaldı

11.03.2022 12:34
İstanbul'da toplu taşıma araçları ve otomobiller karlı yollarda kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle kentin birçok noktasında İETT otobüsleri ile özel araçlar karla kaplanan yollarda ilerleyemedi.

İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle kentin birçok noktasında İETT otobüsleri ile özel araçlar karla kaplanan yollarda ilerleyemedi.

Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, zaman zaman sürücülere de zor anlar yaşattı. Sürücüler bazı bölgelerde karla kaplanan TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda ilerlemekte zorlandı.

Başakşehir'de bir İETT otobüsü kayganlaşan yolda durmakta güçlük çekti. İçinde yolcuları bulunan otobüsün kayması yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçenin başka bir bölgesinde ise bir İETT otobüsü ile bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İlerlemeye çalışan bazı araçların kaydığı gözlendi.

Esenyurt Mutarçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü yolcularıyla birlikte yolda kaldı. Otobüsün karlı yolda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Kartal'da yolda kalan bir otobüs hareket etmekte zorlandı. Otobüsün mahsur kalması nedeniyle yolda trafik oluştu.

Yenibosna'da bir servis minibüsü, ara sokakta mahsur kaldı. Sürücüsünün hareket ettirmeye çalıştığı minibüsün kaydığı görüldü.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde sabah saatlerinde arızalanan bir İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi. Yolda kalan otobüs nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Küçükçekmece Halkalı'da, sabah saatlerinde Marmaray'a sefer yapan bazı otobüslerin yolların kapalı olması nedeniyle bir süre seferlerini yapamadığı belirtildi.

Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nda gece çekilen görüntüde, bir uçağın tipi ve fırtına nedeniyle hareket etmekte zorlandığı görüldü.

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Başakşehir, İstanbul, İETT, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu taşıma araçları ve otomobiller karlı yollarda kaldı - Son Dakika


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