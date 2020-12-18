Son dakika haber... İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Son dakika haber... İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri
18.12.2020 09:30
Son dakika haberleri... KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Otobüs ve minibüsler tek tek durduruldu, yolcular ve şoförler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı. Polis ekipleri, Beşiktaş
Dolmabahçe Caddesi'nde, Üsküdar
Altunizade Köprü ve Maltepe
D-100 karayolu Kadıköy
istikametinde otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
(Fotoğraf)
- Almaçayır
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