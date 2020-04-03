İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA MASKESİZ YOLCU ALINMAYACAK - Son Dakika

İSTANBUL DHA

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında; yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacak.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB) yetkililerince şu açıklama yapıldı:

"Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur."