İstanbul'da toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak - Son Dakika

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İstanbul'da toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak
6 saat önce
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında; yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacak.
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında; yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacak.
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi(İBB) yetkililerince şu açıklama yapıldı: "Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur."
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:23 Kaynak: DHA
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