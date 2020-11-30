Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim- 1 - Son Dakika

Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim- 1

30.11.2020 09:22
Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim- 1, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre HAFTA sonu uygulanan kısıtlamanın sona ermesiyle koronavirüs denetimleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi.

HAFTA sonu uygulanan kısıtlamanın sona ermesiyle koronavirüs denetimleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Eyüpsultan, Beşiktaş, Ataşehir, Şişli, Küçükçekmece, Beykoz ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve taksiler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Fatih, Vatan Caddesi girişinde araçları durduran ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.


- İstanbul
Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim- 1
Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim- 1
Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim- 1
Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim- 1
Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim- 1
Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim- 1

Toplu Taşıma, Koronavirüs, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim- 1 - Son Dakika


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