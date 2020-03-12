İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.

İBB ekipleri, Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy ve bazı peronlarda, sefer aralarında İETT ve özel halk otobüslerinde yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmalarda, doku dostu, geniş antimikrobiyal etkinliğe sahip, ortamdaki tüm bakteri, virüs, mantar ve parazitleri kısa sürede etkisizleştiren bir dezenfektan kullanıldığı belirtildi.

Otobüs sürücüleri de yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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