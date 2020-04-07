İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Koronovirüs salgını nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemi aralıksız devam ediyor.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Koronovirüs salgını nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemi aralıksız devam ediyor.


İstanbul'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında, toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemi aralıksız devam ediyor. İETT otobüsleri her sefer yaptığında belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Özel kıyafetli dezenfekte ekibi Bakırköy Meydan'da otobüsler son yolcularını indirdiğinde dezenfekte işlemine başlıyor. Özel kıyafetli ekipler tarafından kamu kurumları, sokaklar ve çöp konteynerleri gibi birçok ortak kullanım alanlarında da dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla dezenfekte çalışmasını yapıyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:46 Kaynak: İHA

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