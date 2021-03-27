İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi - Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
27.03.2021 08:58
İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları ve yolculara yönelik denetim yapıldı.
İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları ve yolculara yönelik denetim yapıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, İstanbul'da kurdukları noktalarda toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı. Cumartesi gününün kısıtlamadan muaf olmasıyla birlikte tedbir amaçlı denetimler yapıldı. Denetimlerde, sürücü ve yolcuların kurallara uyup, uymadıkları ve maske kullanımını kontrol edildi. - İSTANBUL
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