İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.

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