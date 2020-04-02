İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
7 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.
Ekipler, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol etti.
Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi vererek, genelgeye uymalarını istedi.
Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi.
Denetimler gün boyu sürecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:26 Kaynak: AA
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