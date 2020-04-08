İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
6 saat önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.
Ekipler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını, yolcuların maske takıp takmadıklarını ve sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti.
Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi vererek genelgeye uymalarını istedi. Toplu ulaşımı kullanan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi.
Bu arada 20 yaş altı bir kişinin yolculuk ettiğini ve maske takmadığını gören ekipler, cezai işlem uyguladı.
Denetimler gün boyu sürecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:52 Kaynak: AA
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