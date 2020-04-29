İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi vererek genelgeye uymalarını istedi. Toplu ulaşımı kullanan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi.

Ekipler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını, yolcuların maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.

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