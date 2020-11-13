İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1) - Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
13.11.2020 09:17
İstanbul'da koronavirüs denetimleri devam ediyor.
İstanbul
'da koronavirüs denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücüler ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda bilgilendirildi.
Maltepe ile Beyoğlu Kasımpaşa Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Sürücüler ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda bilgilendirildi.
- İstanbul
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