İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yoğunluk - Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yoğunluk
İstanbul'da mesai saatinin sona ermesiyle birlikte toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.
İstanbul'da mesai saatinin sona ermesiyle birlikte toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.
İstanbul'da bugün mesai saatinin sona ermesiyle birlikte kentin pek çok farklı noktasında toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk oluştu. Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen virüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları görüldü. Öte yandan bazı belediye otobüslerinin İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen yolcuların ayakta seyahat etmesine izin verdikleri kameralara yansıdı.
Araçlar yetersiz mi?
Kent genelinde özellikle iş çıkışı saatlerinde otobüs ve metrobüslerde oluşan yoğunluk "Araçlar ve sefer sayıları yetersiz mi?" sorularını ve virüsün yayılma hızının yeniden artacağı endişelerini beraberinde getirdi. - İSTANBUL
Son Dakika Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasına sıcak bakıyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı