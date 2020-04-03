İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yüzünde maskesi olmayanlar alınmayacak - Son Dakika

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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yüzünde maskesi olmayanlar alınmayacak
30 dakika önce
İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi.
İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:48 Kaynak: İHA
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