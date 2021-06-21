İstanbul'da toplu taşıma denetimi - Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma denetimi

Polis ekipleri pandeminin devam ettiğini hatırlattı

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri pandeminin devam ettiğini hatırlatarak maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Şehrin en işlek caddelerinde sabah işe gidiş saatinde uygulama noktaları kuruldu. Denetimlerde toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontroller yapıldı.

Öte yandan, toplu taşıma araçları ve sürücüleri trafik kuralları yönünden incelendi. Pandeminin devam ettiğini yolculara ve sürücülere hatırlatan polis ekipleri korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.