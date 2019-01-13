İstanbul'da toplu taşıma kullananların sayısı Çin'in nüfusunu geçti
16 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçları, 2018 yılında 1.6 milyar ile Çin nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı.
İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçları, 2018 yılında 1.6 milyar ile Çin
nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı. Bunların, 963 milyonu otobüsleri, 715 milyonu da raylı sistemi kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:11
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