Son Dakika Haberleri: İstanbul'da toplu taşıma kullananların sayısı Çin'in nüfusunu geçti

İstanbul'da toplu taşıma kullananların sayısı Çin'in nüfusunu geçti

16 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçları, 2018 yılında 1.6 milyar ile Çin nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı.

İstanbul'da toplu taşıma kullananların sayısı Çin'in nüfusunu geçti, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçları, 2018 yılında 1.6 milyar ile Çin nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı. Bunların, 963 milyonu otobüsleri, 715 milyonu da raylı sistemi kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:11 

Ekonomi
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