İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 59.1 düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 59.1 düştü - Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 59.1 düştü

7 saat önce

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 59.1 düştü.

İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 59.1 düştü, System.String[]

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 59.1 düştü. Yetkililer, vatandaşların hijyen uyarılarına ve sosyal izolasyona özen göstermeleri konusundaki uyarılarının devam ettiğini belirti.  11 Mart 2020 tarihinde toplu ulaşım araçları 7 milyon bin 360 kez kullanılmışken, 18 Mart 2020 tarihinde toplu ulaşım araçları 2 milyon 866 bin 581 kez kullanıldı.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:14 Kaynak: DHA

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