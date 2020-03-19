İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 59.1 düştü - Son Dakika

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İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 59.1 düştü
7 saat önce
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 59.1 düştü.
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 59.1 düştü. Yetkililer, vatandaşların hijyen uyarılarına ve sosyal izolasyona özen göstermeleri konusundaki uyarılarının devam ettiğini belirti. 11 Mart 2020 tarihinde toplu ulaşım araçları 7 milyon bin 360 kez kullanılmışken, 18 Mart 2020 tarihinde toplu ulaşım araçları 2 milyon 866 bin 581 kez kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:14 Kaynak: DHA
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