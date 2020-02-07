İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam kararı - Son Dakika

İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılması kararı alındı.

İSTESOB Başkanvekili Engin Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana zam alamadıklarını belirterek, 3 bin otobüs esnafının enflasyon ve giderler sebebiyle zor durumda olduğunu ifade etti.

AKOM'da dün yapılan UKOME toplantısında taleplerini aktardıklarını dile getiren Türkmen, "Biz toplantıda hazırladığımız üç yıllık maliyeti çıkardık. Bu da yüzde 105'e tekabül ediyor. Otobüslerin fiyatı bile bu sürede 400 bin liradan 1 milyon liraya çıktı. Belediye de bizim önümüze yüzde 35'lik bir zam oranı koydu. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Yüzde 35 rakamı bazılarına çok gelebilir ancak biz üç yıl zam almadık. Yıllık yüzde 10 gelse yine aynı olacaktı. Bizim de çocuklarımız kullanıyor. Biz siyasi kavga tarafı değiliz." diye konuştu.

Zammın Marmaray dışında İstanbul Kart kullanılan özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında geçerli olacağını bildiren Türkmen, 2 lira 60 kuruş olan ücretin 3 lira 50 kuruşa, öğrenci aylık kartının ise 40 liradan 50 liraya çıkacağını aktardı.

Türkmen, kararın, resmi imzaların tamamlanması sonrasında İstanbul Kart'la ilgili teknik işlemlerin yapılmasının ardından hayata geçmesini beklediklerini bildirdi.

İSTESOB Başkanvekili Türkmen, 31 Aralık'ta dolan sübvanse oranlarının da 6 ay uzatıldığını hatırlatarak, haziran ayından sonra sübvanselerin kaldırılacağını kaydetti.