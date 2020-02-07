İstanbul'da toplu taşıma ve taksilere yüzde 35 zam kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul'da toplu taşıma ve taksilere yüzde 35 zam kararı - Son Dakika Dünya

İstanbul'da toplu taşıma ve taksilere yüzde 35 zam kararı

6 saat önce

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını duyurdu. Zammın ilgili otoritelerin imzasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor

İstanbul'da toplu taşıma ve taksilere yüzde 35 zam kararı, System.String[]

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam kararı alındığını açıkladı. İlgili yetkililerin imzasını bekleyen zam resmi olarak yürürlüğe girmedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında elektronik biletin (Akbil) geçerli olduğu özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücretin 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

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İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:26 
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