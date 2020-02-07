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İstanbul'da toplu taşıma ve taksilere yüzde 35 zam kararı
6 saat önce
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını duyurdu. Zammın ilgili otoritelerin imzasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam kararı alındığını açıkladı. İlgili yetkililerin imzasını bekleyen zam resmi olarak yürürlüğe girmedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında elektronik biletin (Akbil) geçerli olduğu özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücretin 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:26
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