İstanbul'da toplu taşımada denetimler - Son Dakika
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İstanbul'da toplu taşımada denetimler

6 saat önce

BEYOĞLU'nda Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler toplu taşımada sosyal mesafe denetimi yaptı.

İstanbul'da toplu taşımada denetimler, System.String[]

BEYOĞLU'nda Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler toplu taşımada sosyal mesafe denetimi yaptı. Şişli'de '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı' kararına uymayan bir gence 789 lira idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde alınan tedbirlere ilişkin kontrollerini yapmaya devam ediyor. Ekipler, toplu taşımada şoför ve yolcuların maske takıp takmadıklarını ve sosyal mesafe kurallarını uyup uymadıklarını kontrol etti. Yolculara sosyal mesafe kurallarını hatırlatan polisler, kurallara uyulması ile ilgili uyarılarda bulundu.

YAŞIM TUTMADIĞI İÇİN CEZAYA YAKALANDIM

Şişli'de '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı' na uymayan bir gence ise 789 lira idari para cezası uygulandı.

Şişli'de sağlık kontrolü için Şişli Etfal Hastanesi'ne gittiğini söyleyen 19 yaşındaki Gökçehan Pehlivanoğlu, "Askerlik kontrolüm için dışarı çıkmam lazımdı. Maalesef ki ceza yazıldı. Ben cezayı gereksiz buluyorum. Mecburen beni evimden alacaklardı. Öyle olacağına direk gideyim dedim ama cezaya yakalandım. Askerlik sağlık kontrolü için Şişli Etfal Hastanesi'ne gidiyordum.Yaşım tutmadığı için cezaya yakalandım" dedi.

Ekiplerin farklı noktalarda denetimleri devam ediyor.


Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:43 Kaynak: DHA

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