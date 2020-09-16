İstanbul'da toplu taşımada tıka basa yoğunluk - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

İstanbul'da sabah erken saatlerde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ metrobüs durağında vatandaşların sosyal mesafesiz şekilde metrobüs beklediği o anlar kameralara yansıdı. Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen korona virüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlar dikkat çekti. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler ise bu kadarına da pes dedirtti. - İSTANBUL