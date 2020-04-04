İstanbul'da toplu taşımada yeni düzenleme - Son Dakika

İstanbul'da toplu taşımada yeni düzenleme
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İstanbul'da toplu taşımaya getirilen yeni düzenlemeyle 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak, Moda, İstiklal Caddesi ile Kabataş-Taksim Füniküler hattı seferleri ise durdurulacak.
İstanbul'da toplu taşımaya getirilen yeni düzenlemeyle 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak, Moda, İstiklal Caddesi ile Kabataş- Taksim Füniküler hattı seferleri ise durdurulacak.
İstanbul'da toplu taşımaya yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Yapılan yeni düzenlemelere göre 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak, Moda, İstiklal Caddesi ile Kabataş-Taksim Füniküler hattı seferleri durdurulacak ve metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:46 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı