İstanbul'da toplu taşımada yeni düzenleme - Son Dakika

İstanbul'da toplu taşımada yeni düzenleme
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İstanbul'da toplu taşımaya getirilen yeni düzenlemeyle 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak, Moda, İstiklal Caddesi ile Kabataş-Taksim Füniküler hattı seferleri ise durdurulacak.
İstanbul'da toplu taşımaya getirilen yeni düzenlemeyle 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak, Moda, İstiklal Caddesi ile Kabataş- Taksim Füniküler hattı seferleri ise durdurulacak.
İstanbul'da toplu taşımaya yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Yapılan yeni düzenlemelere göre 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak, Moda, İstiklal Caddesi ile Kabataş-Taksim Füniküler hattı seferleri durdurulacak ve metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçileceği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:05 Kaynak: İHA
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