Üye Girişi
İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi - Son Dakika

İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi

16.12.2021 12:58
İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi

İSTANBUL'da elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36.13, servis ücretlerine ise yüzde 27.12 zam talebi, UKOME'de oy çokluğuyla reddedildi.

İSTANBUL'da  elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36.13, servis ücretlerine ise yüzde 27.12  zam talebi, UKOME'de oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde  gerçekleştirildi. Toplantıda elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar'da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü(TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 43.87 zam talep edilirken servis ücretlerine ise yüzde 27.12 zam yapılması teklif edildi. Yapılan görüşmeler sonunda elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36.13 ve servis ücretlerine ise yüzde 27.12  şeklinde oylatılan teklif oy çokluğuyla reddedildi.

"ORANLARIN TEK SEFERDE AYNI ORANDA OYLANMASI LAZIM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, ulaşım sektörünün hepsine aynı anda zam yapılması gerektiğine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Toplu taşımayı durdurmayalım. Toplu taşımadan kaçanlar özel otomobile gider diyorsunuz. Allah aşkına özel otomobili mi var insanların? Dolayısıyla bu tekerleğin dönmesi lazım. Bu oranların tek seferde aynı oranda oylanması bence çok önemli"

"MAĞDURUZ, YÜZADE 100 ZAM İSTİYORUZ"İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu taksilerin açılış ücretine yüzde 100 zam yapılmasını talep ederek, "Ulaşım ücretlerine zam yapılırken bizi üvey evlat olarak görmeyin. Biz bunu yıllarca söyledik. Biz hakettiğimiz zamı hiçbir zaman alamadık. Hakettiğimiz oranda bugün burada zam yapılsın. Biz  mağduruz. Bizim haklarımız verilsin. Giderlerimiz yüzde 100 oranında arttı. Biz indi-bindi ve açılış ücretine yüzde 100 oranında zam istiyoruz. Kilometre başı ücrete de en az yüzde 60 zam yapılmasını talep ediyoruz. Minibüslerde indi-bindi ücretinin 4 lira olmasını talep ediyoruz" dedi.

"ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN ZAMLARI AYRI AYRI OYLAYIN "Zam oranlarının ayrı ayrı oylanmasını talep eden Aksu, "Bu tekerin dönmesi lazım. Teker dönmezse İstanbul halkı mağdur olacak. Taksici işini yapmıyor diye dayak yiyeceğiz. Bu masadan zam oranıyla çıkalım. Bizim ne suçumuz var. Zamları ayrı ayrı oylayın. Neden ayrı ayrı oylamıyorsunuz? Allah rızası için yapmayın etmeyin" dedi.


İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi
İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi
İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi
İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi
İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi
İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi

İstanbul, Minibüs, Taksi, Zam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:07 Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
Avustralya'da şişme şato kazası: 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i yaralı Avustralya'da şişme şato kazası: 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i yaralı         
13:10
Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda         
12:56
Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük         
12:38
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler         
12:28
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
11:33
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü         
10:19
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:14:04. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement