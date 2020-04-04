İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor - Son Dakika

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İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor
6 saat önce
İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ise güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtıldı.
İstanbul'da toplu taşımayı kullananlara maske dağıtılıyor
İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, maskesiz otobüslere binmeye çalışan vatandaşlara ise güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtıldı.
Türkiye'de korona virüs (Kovid-19)'a karşı alınan önlemler çerçevesinde yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda metrobüs, metro, otobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolculara maske takma zorunluluğu getirildi. Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun maske takma kuralına uyarken bazı yolcuların maskesinin olmadığı görüldü. Maskesi olmayan yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, metrobüs turnikelerinde güvenlik görevlileri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:43 Kaynak: İHA
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