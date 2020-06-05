İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI VE DURAKLARDA KALABALIK - Son Dakika

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI VE DURAKLARDA KALABALIK
Kontrollü normal hayata geçişin ardından İstanbul'da son iş günü iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı.
Kontrollü normal hayata geçişin ardından İstanbul'da son iş günü iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğin yanı sıra toplu ulaşımda da yolcu kalabalığı oluştu. Cevizlibağ'da işten çıkan ve metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların sayısı her geçen dakika artıyor. Metrobüs istasyonuna giden çok sayıda vatandaş üst geçitte yoğunluk oluşturmaya başladı. Edirnekapı Şehitliği'nde ise çok sayıda vatandaş duraklarda otobüs ve dolmuş bekledi. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 06:11 Kaynak: DHA
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