İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının kullanımı yüzde 59 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının kullanımı yüzde 59 azaldı - Son Dakika

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının kullanımı yüzde 59 azaldı

6 saat önce

İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 59 azaldı.

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının kullanımı yüzde 59 azaldı, System.String[]

İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 59 azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, 9 Mart Pazartesi gününden bugüne kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının kullanımda yüzde 59,1'lik düşüş kaydedildi.

İstanbul'da toplu ulaşımı 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 kişi kullanırken, yurtta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bilgisinin paylaşıldığı 11 Mart'ta 7 milyon 360 kişi toplu taşımayı tercih etti.

Bu rakam 15 Mart Pazar günü 2 milyon 522 bin 565 olurken, 16 Mart Pazartesi günü 4 milyon 132 bin 368'ye 17 mart Salı günü 3 milyon 387 bin 150'ye dün itibaryla ise yüzde 59,1 düşüşle 2 milyon 866 bin 581 olarak kayıtlara geçti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarıyla ilgili son rakamları paylaşarak, "Vatandaşlarımızı sık yapılan hijyen uyarılarına ve sosyal izolasyona özen göstermeleri konusunda bir kez daha uyarırız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:30 Kaynak: AA

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