İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı artıyor - Son Dakika

İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı, 15 gün öncesine göre yüzde 6 arttı. 13 Mayıs Çarşamba günü, toplu ulaşım araçlarından 1 milyon 500 bin 58 geçiş yapılmasına karşın, 27 Mayıs Çarşamba günü bu sayı, 457 bin 85 artışla, 1 milyon 957 bin 143'e çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden edinilen toplu ulaşım araçlarını kullanım verilerine göre, toplu ulaşım araçlarını kullanımındaki artış devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamındaki uyarılar sonrası 8 Nisan'da toplu ulaşım araçlarını kullanım sayısı 895 bin 958'e düşmüştü. Daha sonraki haftalarda sürekli bir artış izleyen kullanım sayısı, 27 Mayıs'ta 1 milyon 957 bin 143'e ulaştı. 7 haftada toplu ulaşım araçlarını kullanım sayısı yaklaşık 1 milyon arttı.

Salgın hastalık öncesinde, 4 Mart Çarşamba günü İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullanım (geçiş) sayısı 7 milyon 553 bin 147'ydi. İlk uyarı ve tedbirler sonrasında, 18 Mart'ta kullanım sayısı 2 milyon 909 bin 825'e, 25 Mart'ta 1 milyon 242 bin 376'ya düşmüştü. Düşüş 8 Nisan'a kadar devam etmiş, sonrasında ise yükselişe geçmişti.

- İstanbul