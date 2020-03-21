İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü - Son Dakika
Son Dakika Genel İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü - Son Dakika

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

6 saat önce

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü Trafik yoğunluğu uzun zaman sonra ilk kez yüzde 8 oranını gördü Yüzde 64 oranındaki kullanım korona virüsten sonra en düşük oran ölçüldü İstanbul'da yeni tip korona virüs nedeni ile 20 Mart cuma günü toplu taşıma kullanım oranı yüzde...

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

Trafik yoğunluğu uzun zaman sonra ilk kez yüzde 8 oranını gördü

Yüzde 64 oranındaki kullanım korona virüsten sonra en düşük oran ölçüldü

İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip korona virüs nedeni ile 20 Mart cuma günü toplu taşıma kullanım oranı yüzde 64 oranında azaldı. Bu oranın korona virüs teşhisinin konulduğu ilk vakadan beri İstanbul'da ölçülen en düşük oran olduğu belirtildi. Öte yandan sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 8 oranına kadar düştü. Havada çekilen görüntülerde yolların boş olduğu görüldü.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı korona virüs nedeniyle yüzde 64 seviyesine kadar düştü. 6 Mart Cuma günü 7 milyon 387 bin 197 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 13 Mart Çarşamba günü 6 milyon 188 bin 972 olurken bu sayı yüzde 64 oranına düşerek dün itibariyle 2 milyon 214 bin 832 kişiye kadar geriledi.

Öte yandan trafik yoğunluğunda İstanbul'da bugün sabah saatlerinde yüzde 8 ile son günlerin en az yoğunluğu ölçüldü. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolunun boş olduğu görüldü. Metrobüs duraklarının boş olması ise havadan drone ile görüntülendi.

Zeytinburnu Sahil yolunda ise bazı vatandaşların virüs salgını olmasına rağmen sokaklarda ve sahillerde olduğu görüldü. Birkaç seyyar satıcı ise para kazanmak için yollarda beklediği görüldü.

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:14 Kaynak: İHA

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