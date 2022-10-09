İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 100 dijitalleşti. En son Marmaray hattına da QR kod ödeme sisteminin gelmesiyle birlikte İstanbul'da toplu ulaşımda fiziki karta ihtiyaç kalmadı. Günlük QR kod kullanımı ile yapılan ödeme çok kısa sürede 176 bini buldu. Dijital İstanbulkart'ı yüzde 48 kullanım oranıyla en çok öğrenciler kullanırken, yüzde 58 erkekler, yüzde 42 oranında kadınlar kullanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş, toplu ulaşımda dijital kart verilerini paylaştı. Son verilere göre İBB toplu taşıma ödeme altyapısını yüzde 100 dijitalleştirdi. En son Marmaray hattına da QR kod ödeme sisteminin gelmesiyle birlikte İstanbul'da her noktada dijital ödeme yapmak artık mümkün.

QR KOD İLE YAPILAN ÖDEME GÜNLÜK 176 BİNİ BULDU

Günlük QR kullanımı ile yapılan ödeme çok kısa sürede günlük 176 bini buldu. İstanbulkart para yükleme talimatlarının yüzde 15'i İstanbulkart Mobil'den yapılıyor. Toplu ulaşım ödemelerinin yüzde 3'ü Dijital İstanbulkart ile yapılıyor.

DİJİTAL İSTANBULKART'I EN ÇOK GENÇLER KULLANIYOR

Son bir aylık aktif dijital kart oranına bakıldığında dijital istanbulkart kullananların yüzde 49'u tam tarifelilerden oluşuyor. Dijital kart kullananların yüzde 48'i öğrenciler olurken, yüzde 3'ü öğretmenlerden oluşuyor. Cinsiyet dağılımına bakıldığında dijital İstanbulkart kullananların yüzde 58'i erkeklerden, yüzde 42'si kadınlardan oluşuyor. Yine yaş grubu dağılımına bakıldığında ise, dijital İstanbulkart kullananların yüzde 42'si 18-25 yaş aralığında olurken; yüzde 29'u ise 26-35 yaş arasında görülüyor.

UZUN KUYRUKLARDA BEKLEMEDEN ÖĞRENCİ KARTI SAHİBİ OLUNABİLİYOR

İBB her yıl yaşanan öğrenci kart başvurusu uzun bekleme sürelerine son verdi. İstanbulkart Başvuru Merkezleri'nde Öğrenci İstanbulkart başvuru alımlarını durduran İBB online başvuru sistemi altyapısı ile öğrencileri 30 saniyede kart sahibi yapıyor. Dijital Öğrenci İstanbulkart kullanımı fiziki İstanbulkart ihtiyacını azalttı. Dijital Öğrenci İstanbulkart, tüm ulaşım ödemelerini ve aktarmalarını öğrenci tarifesi üzerinden hesaplıyor. 2021 yılında BELBİM 169 bin 318 fiziksel öğrenci kart başvurusu talebi aldı. 2022 yılında fiziksel öğrenci kart başvurusu 129 bin 413'e düştü. 2022 yılında İstanbulkart Mobil yükleyerek Dijital Öğrenci İstanbulkart sahibi olan öğrenci sayısı ise 118 bin 267 olarak gerçekleşti.

BAŞVURU İŞLEM SÜRESİ 30 SANİYEYE DÜŞTÜ

İBB öğrenci kart başvurularını tamamen online sisteme taşıyarak, teslimat seçeneklerini artırdı. Adrese teslim, kargo bedelsiz kampüse teslim ve en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi (İBM) şubesinden teslim seçenekleri eklendi. Tüm bu seçenekler öğrencilere zaman tasarrufu sağlarken manuel başvurularda gereken; evrak doldurma, tarama, fotokopi, para alışverişi gibi eylemler ortadan kalkarak işlem süresi 30 saniyeye düştü.

36 üniversitede kampüse teslim seçeneği ile özellikle şehir dışından gelecek öğrencilere kolaylık sağlandı. Öğrenciler üniversite kaydını oluşturduğunda ya da ilk ders gününde, öğrenci kartını direkt olarak üniversiteden alabilir hale geldi.