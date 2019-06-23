Son Dakika Haberleri: İstanbul'da toplu ulaşıma seçim düzenlemesi
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İstanbul'da toplu ulaşıma seçim düzenlemesi

13 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri dolayısıyla toplu ulaşım araçlarının 04.00'te sefere başlayacağını duyurdu.

İstanbul'da toplu ulaşıma seçim düzenlemesi, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri dolayısıyla toplu ulaşım araçlarının 04.00'te sefere başlayacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından, ilçe seçim kurullarından gelen "sandık kurulu çalışanlarının 06.00'da görevli olduğu okullarda bulunması gerektiği, bu nedenle toplu taşıma araçlarının 04.00'te sefere başlaması" talebine ilişkin resmi yazı paylaşıldı.
Paylaşımda, "Seçim kurullarından gelen resmi yazıya istinaden yarın toplu ulaşım araçları sabah 04.00'te seferlerine başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:38 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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