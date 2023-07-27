İstanbul'da toplu taşımaya zam ağustos ayına ertelendi - Son Dakika
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İstanbul'da toplu taşımaya zam ağustos ayına ertelendi

27.07.2023 15:38

İBB UKOME, toplu ulaşımda ücret tarifelerinin değişimi için toplandı. İBB yüzde 57, bakanlık yüzde 40, taksiciler ise yüzde 100 zam teklif ederken, taraflar anlaşmaya varamadığı için artış ağustos ayında tekrar görüşülmek üzere ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi görüşüldü. Taraflar zam konusunda uzlaşamadı.

AĞUSTOS AYINDA TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Görüşülen tekliflerin ardından, İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu. Teklifler, alt komisyona çekildi. UKOME, Ağustos ayında aynı gündemle tekrar toplanacak.

KİM NE KADAR ZAM İSTİYOR?

İBB yönetimi enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57.07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etmişti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Oktay KUŞÇU: Geçen sene 30 liraya çıkan yakıt 18 liraya düştü indirim gelmedi siz de o zaman yakıt fiyatlarına göre sürekli güncelleyin fiyatları. Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Allah razı olsun ertelediğiniz için ibb ne diyelim onlarda haklı otobüsler suyla gitmiyor Cevap Yaz 24 8 Yayından Kaldır
  • Yahya Emin Akkaya: İBB ertelememis istedikleri W zam olmadı diye ertelenmiş... :) 6 7 Yayından Kaldır
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