İstanbul'da toplu ulaşıma  zam reddedildi (1) - Son Dakika
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İstanbul'da toplu ulaşıma  zam reddedildi (1)

23.03.2022 15:49
İstanbul'da toplu ulaşıma  zam reddedildi (1)

İSTANBUL'da tüm toplu ulaşım araçlarına yüzde 50, servis araçlarına ise yüzde 40 zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İSTANBUL'da  tüm toplu ulaşım araçlarına yüzde 50, servis araçlarına ise yüzde 40 zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi. Ayrıca, indirimli öğrenci kartı kullanımının da 25 yaş ile sınırlandırılması teklifi de kabul edilmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. İstanbul'daki şoför esnafının yüzde 50 ila yüzde 100 arasında zam talebi bulunuyordu.  Toplantıda, taksi, dolmuş, metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarına yüzde 50, servise ise yüzde 40 zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

Toplantıda, indirimli öğrenci kartı kullanımının 25 yaş ile sınırlandırılması da teklif edildi. 25 yaş altı olanlar standart tarife 78 lira, 25 -30 yaş sınırı 267 lira, 30 yaş üstü 390 lira olması teklifi de oy çokluğu ile reddedildi.

OCAK AYINDA YÜZDE 36 ZAM GELMİŞTİUKOME'nin 2021 aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti. 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre; tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, aylık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste tam uzun mesafe 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş ise 4,46 lira.

- Karaköse
İstanbul'da toplu ulaşıma  zam reddedildi (1)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da toplu ulaşıma  zam reddedildi (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşıma  zam reddedildi (1) - Son Dakika
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