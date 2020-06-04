İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YENİ DÖNEM BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Ulaşım Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı.

Ulaşım Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşıma dair İstanbul Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Otobüs ve metrobüslerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getirilerek koltuk sayısının üçte biri kadarda yolcu alınmasına karar verildi. Bu doğrultuda işlerine gitmek için toplu ulaşım kullanan İstanbullular yeni kararlarla birlikte ilk yolculuklarına başlamış oldu.

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Toplu taşımada getirilen çapraz oturma düzenine bazı vatandaşlar uyarken bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen yan yana oturmayı tercih etti. Metrobüslerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar bir sonraki aracı beklerken, belirlenen yolcu kapasitelerini dolduran metrobüslerin ise yoluna devam ettiği görüldü.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 08:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YENİ DÖNEM BAŞLADI - Son Dakika

Son Dakika

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