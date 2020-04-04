İstanbul'da toplu ulaşımda yeni tedbirler alınıyor - Son Dakika

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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni tedbirler alınıyor
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını bildirdi.
İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş- Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:10 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı