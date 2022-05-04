İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor - Altunizade-Esenyurt - Son Dakika
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İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor - Altunizade-Esenyurt

04.05.2022 17:38

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın son gününde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın son gününde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayram sebebiyle ücretsiz olan toplu ulaşım araçlarında yoğunluğa neden oldu.

Kent genelinde yer yer trafik yoğunluğu da yaşanırken, metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarının kalabalık olduğu, vatandaşların araçlara binmekte zorlandığı görüldü.

Altunizade ile Cevizlibağ metrobüs durakları, Üsküdar-Çekmeköy metro durağı ile Sirkeci, Eminönü, Kabataş tramvay duraklarının yoğunluk yaşanan yerler arasında olduğu gözlendi.

Yolcu Murat Tekçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabataş- Bağcılar tramvay hattında aşırı yoğunluk olduğunu, Karaköy durağında 25 dakika beklediğini söyledi. Tramvayın gelmemesi üzerine ters istikamete binip son durak olan Kabataş'ta indiğini ve oradan tramvaya binebildiğini anlatan Tekçe, böylelikle Cevizlibağ'a gelebildiğini kaydetti.

Yolculuğunun 1,5 saat sürdüğünü, Karaköy ve Sirkeci duraklarının diğer duraklara göre daha yoğun olduğunu dile getiren Tekçe, toplu ulaşımın bayramda ücretsiz olması dolayısıyla tramvay seferlerinin azaltıldığını ifade etti.

Ramazan Çıkrıklı ise bayramda Eminönü'ne gitmeyi planladığını ama toplu ulaşımdaki yoğunluğu gördükten sonra vazgeçtiğini, evine geri döneceğini söyledi.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 17.15 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 42 olarak ölçüldü.

İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor - Altunizade-Esenyurt
İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor - Altunizade-Esenyurt
İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor - Altunizade-Esenyurt
İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor - Altunizade-Esenyurt
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Kaynak: AA

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