İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 52'LİK DÜŞÜŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 52'LİK DÜŞÜŞ - Son Dakika

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 52'LİK DÜŞÜŞ

6 saat önce

İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımdaki düşüş sürüyor.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 52'LİK DÜŞÜŞ, System.String[]

İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımdaki düşüş sürüyor.  Bir hafta öncesine göre düşüş yüzde 52 oldu. 3 Mart'ta yolculuk sayısı 7 milyon 531 bin 386 idi. 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e düşen yolculuk sayısı 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 oldu. İBB yetkilileri, İstanbul'da vatandaşların toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürdüğünü belirterek, resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:40 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor         
17:11
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü         
16:18
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu         
14:16
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı         
12:38
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor         
12:25
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:03:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 52'LİK DÜŞÜŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]