İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 52'lik düşüş - Son Dakika

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İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 52'lik düşüş
6 saat önce
İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımdaki düşüş sürüyor.
İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımdaki düşüş sürüyor. Bir hafta öncesine göre düşüş yüzde 52 oldu. 3 Mart'ta yolculuk sayısı 7 milyon 531 bin 386 idi. 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e düşen yolculuk sayısı 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 oldu. İBB yetkilileri, İstanbul'da vatandaşların toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürdüğünü belirterek, resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:41 Kaynak: DHA
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