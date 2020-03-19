İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 59'luk düşüş - Son Dakika

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İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 59'luk düşüş
6 saat önce
İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımda bir hafta öncesine göre düşüş yüzde 59 oldu.
İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımda bir hafta öncesine göre düşüş yüzde 59 oldu. 4 Mart'ta yolculuk sayısı 7 milyon 740 bin 717 idi. 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a düşen yolculuk sayısı 18 Mart'ta 2 milyon 866 bin 581 oldu. İBB yetkilileri, İstanbul'da vatandaşların toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürdüğünü belirterek, resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:22 Kaynak: DHA
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